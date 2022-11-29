صدور أوامر بتغيير عدد من المناصب العليا في مفاصل وزارة الداخلية

2022/11/29 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

بيانبناءً على المنهاج الحكومي الذي تبناه دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ، ورؤية السيد وزير الداخلية بضرورة النهوض بواقع المؤسسة الأمنية، وتلبيةً لمتطلبات تطوير الأداء ، ورفع مستوى الجاهزية، فقد صدرت ألاوامر بتغيير عدد من المناصب العليا في مفاصل الوزارة بعد اكمالهم السقف الزمني لاشغال المنصب ولرفد الوزارة بدماء جديدةوتود الوزارة في هذه المناسبة أن توجه شكرها وتقديرها العالي للجهود التي بذلها الضباط الذين شملتهم اوامر التغيير الوظيفي في تثبيت دعائم الامن والاستقرار طوال الفترة الماضية.وتتمنى للضباط الذين تم تكليفهم بالتوفيق والنجاح لخدمة بلدنا العزيز وبهذه المناسبة تؤكد وزارة الداخلية حرصها العالي على مواصلة مسيرتها المهنية بما يعزز الامن الاستقرار في البلاد .وزارة الداخلية

يتبع ...

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