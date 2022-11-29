التربية تعلن ضوابط الامتحانات الخارجية (وثيقة)

2022/11/29 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

أعلنت المديرية العامة لتربية واسط، اليوم الثلاثاء، ضوابط الامتحانات الخارجية الى ادارات المدارس المتوسطة والثانوية والاعدادية في المحافظة.

أدناه نص الوثيقة:

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