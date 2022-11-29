شاهد.. مراسم استقبال رئيس الوزراء العراقي في العاصمة طهران (صور)

2022/11/29 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

جرت، صباح اليوم الثلاثاء، في القصر الرئاسي بالعاصمة الإيرانية طهران، مراسم استقبال رسمي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.وذكر بيان لمكتب السوداني، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "كان في حفل الاستقبال الرسمي للسوداني، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.



وشهدت المراسم عزف النشيد الوطني لكلّ من العراق وإيران، واستعراض حرس الشرف".واضاف، أنه "كان رئيس مجلس الوزراء قد وصل العاصمة طهران صباح اليوم الثلاثاء، في مستهلّ زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تستغرق يومين".واوضح البيان، أنه "سيجري السوداني عدداً من اللقاءات وجلسات المباحثات مع القادة والمسؤولين الإيرانيين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وبحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على مختلف الصعد والمجالات".

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