مجلس الوزراء يقرر التعاقد مع جهة عالمية لتنفيذ مشروع الشبكة الذكية وتطوير منظومة الكهرباء

2022/11/29 | 11:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة العراقية، التعاقد مع جهة عالمية لتنفيذ مشروع الشبكة الذكية وتطوير منظومة الكهرباء.جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي السادس للحكومة العراقية قرر فيه “تمويل مبلغ 10 مليارات دينار الى جهاز الأمن الوطني العراقي لتسديد رواتب موظفي الجهاز”، إضافة إلى … Readmore

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