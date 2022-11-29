نادين نسيب نجيم تكشف عن خطوبتها من خلال مقطع فيديو على انستغرام

2022/11/29 | 11:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها ومحبيها بكشفها لأول مرة عن خطوبتها، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على ” انستغرام”.وظهرت نادين برفقة خطيبها خلال تواجدهما في إحدى الحفلات الغنائية، وهما في حالة من الفرحة والسعادة.… Readmore

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