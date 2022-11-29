2022/11/29 | 11:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cy2y_iB88is

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رضا العقيلي صيدلاني يخصص جزء من صيدليته لمساعدة الفقراء والمحتاجين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رضا العقيلي صيدلاني يخصص جزء من صيدليته لمساعدة الفقراء والمحتاجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).