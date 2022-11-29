بكلفة 31 مليار دينار.. النجف تعلن تنفيذ 400 مشروع خدمي قريباً

2022/11/29 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أحصت محافظة النجف، الثلاثاء، عدد المشاريع الخدمية التي تم الإعداد لها في المحافظة، فيما أشارت الى كلفة هذه المشاريع هي 31 مليار دينار.

وقال محافظ النجف ماجد الوائلي، إن "عدد المشاريع الخدمية في محافظة النجف التي تم إعدادها بلغت أكثر من 400 مشروع خدمي في مختلف المجالات"، مشيراً الى أن "هذه المشاريع بلغت كلفتها 31 مليار دينار تم تمويلها بنسبة 50%".

وأضاف الوائلي، أن "هناك سلسلة من الإجراءات يتطلب استكمالها قبل المباشرة بتنفيذ هذه المشاريع"، مبيناً أن "توزيع المشاريع في الأقضية والنواحي سيكون حسب التوزيع السكاني الذي اعتمدته وزارة التخطيط في توزيع المشاريع".

ولفت الوائلي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، الى أن "المواطن النجفي سيجني ثمار هذه المشاريع".

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