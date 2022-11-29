صدور أمر استقدام بحق مسؤول عراقي سابق بتهمة

2022/11/29 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدام بحق مدير عام سابق في امانة بغداد، على خلفية "طلب مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق".

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان للهيئة، بـ"إصدار محكمة تحقيق الرصافة المُختصة بقضايا النزاهة في بغداد أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة بلدية المنصور السابق".

وأوضحت، أن "الأمر جاء على خلفية اتهامه بابتزاز صاحب مُولدة لدفع مبلغ (3,600,000) ملايين دينار عن إيجار أرضية لمُدة ثلاثة أشهر، ثم مطالبته بعد انقضاء المُدة بدفع مبلغ (15,000,000) مليون دينار، قبل أن يتفقا مرة أخرى - بعد التفاوض - على دفع (3,600,000) ملايين دينار".

وأضافت الدائرة، أن "محكمة تحقيق الرصافة المُختصة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقا لأحكام القرار رقم (160 لسنة 1983)".

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