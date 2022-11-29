فيديو.. شبيه نيمار يخدع الأمن ويدخل استاد بالدوحة وسط هتاف المعجبين

2022/11/29 | 12:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة طريفة، تمكن أحد النشطاء على تطبيق "تيك توك" من خداع المسؤولين والسلطات المختصة في مونديال قطر، بعد أن استطاع الدخول إلى استاد "974" في الدوحة والتجول داخل أرضية الملعب الذي استضاف مباراة البرازيل وسويسرا.

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