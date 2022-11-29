أسعار النفط ترتفع وسط آمال بتخفيف قيود كورونا في الصين

2022/11/29 | 12:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قفزت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط آمال بأن تخفف الصين من...

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