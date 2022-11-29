بالأسماء.. الكشف عن المناصب العليا للداخلية التي طالتها أوامر التغييرات

2022/11/29 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر امني، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل التغييرات التي طالت مفاصل عليا في وزارة الداخلية.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "التغيير شملت وكالة الاستخبارات ووكالة الشرطة، وقيادة قوات الحدود، ومديرية مكافحة المخدرات ".

واضاف، أن "التغييرات طالت ايضا مديرية شرطة الطاقة، واثنان من قادة الفرق بالشرطة الاتحادية".

وفي وقت سابق، اصدرت وزارة الداخلية، بيانا حول التغييرات الاخيرة التي اجراها الوزير عبد الامير الشمري في مفاصل عليا بالوزارة.

وذكرت الوزارة، أنه "بناءً على المنهاج الحكومي الذي تبناه دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ، ورؤية وزير الداخلية بضرورة النهوض بواقع المؤسسة الأمنية، وتلبيةً لمتطلبات تطوير الأداء، ورفع مستوى الجاهزية، فقد صدرت الأوامر بتغيير عدد من المناصب العليا في مفاصل الوزارة بعد اكمالهم السقف الزمني لاشغال المنصب ولرفد الوزارة بدماء جديدة"، وفقا لنسخة من بيان تلقتها (بغداد اليوم).

واضاف: "تود الوزارة في هذه المناسبة أن توجه شكرها وتقديرها العالي للجهود التي بذلها الضباط الذين شملتهم اوامر التغيير الوظيفي في تثبيت دعائم الامن والاستقرار طوال الفترة الماضية"، متمنية "للضباط الذين تم تكليفهم بالتوفيق والنجاح لخدمة بلدنا العزيز وبهذه المناسبة تؤكد وزارة الداخلية حرصها العالي على مواصلة مسيرتها المهنية بما يعزز الامن الاستقرار في البلاد".

وفي وقت سابق، قرر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، تغير تسميات مديريات شرطة بغداد (الكرخ والرصافة) والمحافظات.

وتوعد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الثلاثاء الماضي المرتشين بالطرد والمتهاونين بالعقوبة الشديدة

وقال الشمري خلال مؤتمر أمني عقده بحضور وكيل شؤون الشرطة وقائد عمليات بغداد وقادة أمنيين تابعته (بغداد اليوم) إن "العمل التنظيمي أساس النجاح الأمني في البلاد واليوم اصبح لدينا قيادتان للشرطة أحدهما في الرصافة والأخرى في جانب الكرخ".

وأضاف وزير الداخلية إن "قيادة الشرطة ترتبط بها كل القواطع في العاصمة وكل قيادة لها فوج تكتيكي هدفه المحافظة

على الأمن فيالبلاد".

واشار إلى ان "مطلع الشهر المقبل ستكون هنالك قيادتان للشرطة واحدة في الرصافة وأخرى في الكرخ".

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