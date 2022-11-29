2022/11/29 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حجي زاده، اليوم الثلاثاء، مقتل 300 شخص بينهم رجال أمن في المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ مقتل الشابة مهسا أميني في أيلول.

جاء ذلك في محاضرة ألقاها بجامعة "الشهيد رجائي" بالعاصمة طهران تحدث فيها عن المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ شهرين ونصف، بحسب شبكة أخبار الطلبة الإيرانية، وتابعته (بغداد اليوم).

وأشار زاده إلى أن "المظاهرات ينظمها جهات معادية للنظام في إيران قائلاً :"إلا أن المشاركين فيها ليسوا ثوارا معادين بل هم أبناؤنا وجزء من شعبنا".

وقال في أول تصريح رسمي لمسؤول إيراني أنّ عدد الذي ماتوا في البلاد جراء المظاهرات أكثر من 300 شخص.

ومنذ 16 سبتمبر تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.

وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (مركزها النرويج) في بيان، مقتل 416 شخصا في المظاهرات التي تشهدها البلاد.

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