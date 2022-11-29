تركي آل الشيخ يشعل مواجهة السعودية والمكسيك بـ “10 آلاف دولار”

2022/11/29 | 12:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عن مسابقة استثنائية لمتابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي بجائزة بلغت قيمتها 10 آلاف دولار أميركي، لمن يتوقع نتيجة المباراة الحاسمة بين […]

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