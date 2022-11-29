"خلاف" بين شريكين برازيليين بسبب نيمار.. وهذه ردود فعل الجماهير بعد الفوز على سويسرا

2022/11/29 | 12:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك مشجعون ردود فعلهم بعدما حقق المنتخب البرازيلي فوزًا على نظيره السويسري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد 974 ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

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