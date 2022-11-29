الأمم المتحدة تدعو لممارسة ضبط النفس وتجنب أى تصعيد إقليمى فى سوريا والعراق

2022/11/29 | 12:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المتحدث الرسمى باسم الأمم المتحدة

ستيفان دوجاريك، إلى ممارسة ضبط النفس

وتجنب أى تصعيد إقليمى فى سوريا

والعراق، وحماية وحدة الأراضى السورية،

وحفاظ جميع الأطراف على وقف إطلاق النار

القائم بينها فيما

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