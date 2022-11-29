دراسة.. عقار جديد لمواجهة سرطان البروستات

2022/11/29 | 12:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة عن عقار مطور يمكن أن

يساعد في مواجهة سرطان البروستات.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن

عقار”دارولوتاميد” يعمل عن طريق إعاقة

مستقبلات الأندروجين في الخلايا

السرطانية، والتي بدورها ت

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