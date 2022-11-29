القوات العراقية تطلق عملية أمنية في الموصل

2022/11/29 | 12:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي اليوم

تنفيذ عملية أمنية في منطقة كوكجلي

بالموصل شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن

بيان للهيئة قوله: إن “قوة من اللواء 30

بالحشد نفذت عملية ضمن قاطع ال

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