2022/11/29 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: C8UACtkmMkU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).