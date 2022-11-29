مصرف الرافدين يعلن عن قرض 25 مليون دينار لهذه الفئة المهمة

2022/11/29 | 13:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، منح قروض المشاريع الصغيرة البالغة 25 مليون للمواطنين اصحاب المحال التجارية والمهن الأخرى.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان: ان “فائدة القرض 6 بالمئة وبمدة تسديد تصل الى 6 سنوات مع فترة امهال 3 اشهر … Readmore

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