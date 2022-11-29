اتفاق بين بغداد واربيل على مسك الجيش العراقي للحدود مع ايران وتركيا

2022/11/29 | 13:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق التوافق مع بغداد على حماية الحدود ومنع استهداف دول الجوار، مع عدم وجود فصائل مسلحة في الإقليم.وصرحت رئاسة إقليم كردستان، في بيان، بأن “رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، بحث خلال زيارته بغداد ‏مع رئيس ‏الوزراء … Readmore

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