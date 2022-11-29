العراق سرقة القرن

2022/11/29 | 13:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.ماجد السامرائي منذ أن وجدت الدول وظّفت إمكانياتها لحماية الأموال العامة لشعوبها.في المقابل كانت وما زالت قوى الفساد المضادة تعتمد الكذب والخداع والمناورة أو المجابهة التي تصل حد...أكمل القراءة ←

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