إيران تقصف العراق وتشكوه!

2022/11/29 | 13:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داودحنتوش يُشعِرك الخبر بخليط من الضحك والسُخرية والاستهزاء لتنتهي حالتك الهستيرية بالوصول إلى حالة الانفعال بضرب يدك كفا بكف.إيران تشكو العراق إلى مجلس الأمن لمنع اعتداءات الجماعات المُناوئة...أكمل القراءة ←

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