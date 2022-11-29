رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يصِل إلى العاصمة الإيرانية طهران 

2022/11/29 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ، اليوم الثلاثاء ، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يزور العاصمة الإيرانية طهران.

وذكر مكتب السوداني اليوم (29 تشرين الثاني 2022)، “جرت صباح اليوم الثلاثاء، في القصر الرئاسي بالعاصمة الإيرانية طهران، مراسم استقبال رسمي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.

وأضاف، “وكان في حفل الاستقبال الرسمي، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وشهدت المراسم عزف النشيد الوطني لكلّ من العراق وإيران، واستعراض حرس الشرف”.

وتابع، “وكان رئيس مجلس الوزراء قد وصل العاصمة طهران صباح اليوم الثلاثاء، في مستهلّ زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تستغرق يومين، وسيجري عدداً من اللقاءات وجلسات المباحثات مع القادة والمسؤولين الإيرانيين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وبحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على مختلف الصعد والمجالات”.

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