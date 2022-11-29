2022/11/29 | 13:36 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني من طهران: العراق لا ينسى الدعم الإيراني منذ 2003 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/29 | 13:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني من طهران: العراق لا ينسى الدعم الإيراني منذ 2003) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني من طهران: العراق لا ينسى الدعم الإيراني منذ 2003) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).