بغداد وطهران نحو تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة وتعزيز التعاون الامني

2022/11/29 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- طهران

اتفقت بغداد وطهران، اليوم الثلاثاء، على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجال الامني.

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفي المؤتمر الصحفي المشترك المنعقد في طهران مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الذي تابعته (بغداد اليوم) اكد ان "زيارتي إلى طهران جاءت بناءً على دعوة رسمية لبحث العلاقات الثنائية، منوها الى انه"بحث العلاقات في جميع المجالات والأوضاع بالمنطقة"، مضيفا ان "العراق لاينسى دعم طهران له منذ العام 2003 والحرب ضد عصابات داعش الإرهابية".

واضاف انه "تم بحث العلاقة والتعاون في المجال الأمني مؤكدا ان "أمن البلدين لا يتجزأ، والحكومة العراقية ملتزمة بتنفيذ الدستور وعدم السماح باستخدام الاراضي العراقية بإخلال الامن ضد إيران، منوها الى ان "اعتماد العراق في علاقاته الخارجية وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، مشددا على "عدم السماح باستخدام الاراضي العراقية لتهديد أمن إيران".

من ناحيته، اكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، خلال المؤتمر الصحفي ان "العلاقة بين بغداد وطهران ليست عادية ومتجذرة من خلال ثقافة البلدين وهذه الجذور الراسخة التي تضع الحكوميتين جنبا الى جنب، مشيرا الى ان" هذه العلاقة تتجلى في المراسيم الخاصة في اربعينية الامام الحسين عليه السلام وتوافد ملايين الزوار الى العراق".

وتقدم رئيسي بالشكر للشعب العراقي قائلا: "اتقدم باشكر بكل احترام للشعب العراقي على هذه استضافة الزوار الايرانيين خلال الزيارة الاربعينية.





واعرب عن "امله بتوسيع التعاون مع العراق في جميع المجالات، مؤكدا ان "مكانة العراق مهمة في إرساء الاستقرار بالمنطقة، مشيرا الى ان "حضور القوات الأجنبية في المنطقة يزيد من مخاطر الأمن فيها، عادا "زيارة السوداني إلى طهران نقطة تحول في العلاقات الثنائية وتساعد في حل المشاكل العالقة بين البلدين".

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