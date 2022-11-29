2022/11/29 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها، خلال عملية "المخلب - القفل" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في إقليم كوردستان العراق.

وقالت الوزارة في بيان أطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "الرقيب خليل إبراهيم يغيت، أصيب بنيران أطلقها عناصر تنظيم (بي كي كي) يوم الأحد، في منطقة عملية المخلب - القفل".

وأضافت أن "يغيت، توفي متأثرا بإصابته، رغم كافة المحاولات الطبية لإنقاذه".

يذكر ان الجيش التركي أعلن في شهر نيسان الماضي انطلاق عملية "المخلب – القفل" في مناطق إقليم كوردستان وخصوصاً محافظة دهوك، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق (آفاشين، متين، والزاب)، والعملية مستمرة حتى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تخسر احد جنودها في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تخسر احد جنودها في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).