2022/11/29 | 13:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: xNcsYJfX3DE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انفراجة تلوح في الأفق بين بغداد وأربيل.. حضرت النوايا الصادقة وننتظر الأفعال) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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