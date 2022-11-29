2022/11/29 | 13:45 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور: عمال بلدية قلعة سكر يضربون عن العمل، والنفايات تتكدس بشوارع المدينة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/29 | 13:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: عمال بلدية قلعة سكر يضربون عن العمل، والنفايات تتكدس بشوارع المدينة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: عمال بلدية قلعة سكر يضربون عن العمل، والنفايات تتكدس بشوارع المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).