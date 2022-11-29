تنبثق منه البرك الحمضية والغازات الكبريتية.. مصور يوثق تجربته في منخفض صحراء

2022/11/29 | 13:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في شمال شرق أفريقيا، تتواجد منطقة يخال المرء أنها نافذة إلى عالم آخر، وتتفكك فيها قشرة الأرض لتشكّل بيئة زاهية وقاسية في الوقت ذاته.ويُعتبر منخفض صحراء "داناكيل" في إثيوبيا من أكثر الأماكن سخونة وقسوة على وجه الأرض.وجذبت هذه البيئة المصور الإيطالي، أندريا ماركيجياني، الذي شعر بالدهشة عند زيارته لها قبل عدّة أعوام.

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