2022/11/29 | 13:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يكلف اللواء ماهر نجم بديلاً عن “ابو رغيف” المركز الخبري الوطني.

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