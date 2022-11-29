2022/11/29 | 13:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: y2zTYxF-EVo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاعـ،ـتداء على الخريجين امام مبنى ديوان محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاعـ،ـتداء على الخريجين امام مبنى ديوان محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).