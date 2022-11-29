2022/11/29 | 14:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: اجرى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مباحثات موسّعة مع الجانب...

ظهرت المقالة السوداني يجري مباحثات حول الامن والطاقة والتجارة والسياحة مع الجانب الإيراني أولاً على المسلة.

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