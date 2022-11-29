2022/11/29 | 14:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كلف وزير الداخلية، عبدالأمير الشمري، الثلاثاء، 29 تشرين الثاني، 2022، اللواء...

ظهرت المقالة وزير الداخلية يقيل أحمد أبو رغيف ويسمي البديل أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يقيل أحمد أبو رغيف ويسمي البديل) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يقيل أحمد أبو رغيف ويسمي البديل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).