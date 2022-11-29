2022/11/29 | 14:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرّح الجنرال الإيطالي، جيوفاني إيانوتشي، لصحيفة “ريبوبليكا” بأنه على خلفية النفوذ الروسي المتزايد، يتوجب على الناتو أن يركز على العراق.وقال إيانوتشي بهذا الشأن إن “العراق من أصعب البلدان بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، حيث يتزايد من ناحية نفوذ موسكو وطهران باستمرار، ومن ناحية أخرى، هناك في العراق وحدة عسكرية محدودة للحلف”.وبحسب الجنرال، […]

ظهرت المقالة بسبب روسيا..



جنرال ايطالي يوجه دعوة للناتو تخص العراق أولاً على ايرث نيوز.

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