2022/11/29 | 14:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع استضافتها كأس العالم لكرة القدم، أطلقت الدوحة حملة إعلامية ضخمة تضمنت دعايات بين شوطي المباريات المختلفة لتسويق قطر كوجهة سياحية ومركز أعمال وأموال، فضلا عن دعايات حول مشاريع وبرامج ”مؤسسة قطر“ وأخواتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر والسعودية وصورة العرب والمسلمين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر والسعودية وصورة العرب والمسلمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).