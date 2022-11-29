العراق ثاني أكبر المستوردين من تركيا خلال تشرين الأول

2022/11/29 | 14:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة الاحصاء التركية، أن العراق جاء ثانياً كأكبر مستورد من تركيا في شهر تشرين الأول.

وقالت الهيئة في تقرير لها، إن "صادرات تركيا لشهر تشرين الأول بلغت 21 ملياراً و328 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2021".

وأضافت، أن "العراق جاء ثانياً في صادرات التركية لدول العالم في شهر تشرين الأول الماضي بقيمة مليار واحد و418 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريك الرئيسي للصادرات بمليار واحد و688 ملايين دولار، تلتها الولايات المتحدة الأميركية ثالثاً بمليار واحد و308 ملايين دولار".

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