2022/11/29 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن التغييرات الادارية العليا التي اجرتها وزارة الداخلية، فيما أشار الى تكليف اللواء ماهر نجم بديلاً عن احمد ابو رغيف، لمنصب وكالة الاستخبارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغييرات تطال مناصب هامة بوزارة الداخلية.. اللواء ماهر نجم بديلاً عن "ابو رغيف") نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغييرات تطال مناصب هامة بوزارة الداخلية.. اللواء ماهر نجم بديلاً عن "ابو رغيف") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).