2022/11/29 | 14:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oLxKSQVHS4c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سرقة القرن) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سرقة القرن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).