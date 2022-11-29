شاهد بالفيديو.. لأول مرة في العراق .. فضح رجل الظل الذي يتحكم بـ الحكومة العراقية ويتاجر بالشعب

2022/11/29 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WEGs9CVvpQk

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