2022/11/29 | 14:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bh9H8YMcFWM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تحسم الوفود الكردية إلى بغداد خلاف 15 عاماً؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل تحسم الوفود الكردية إلى بغداد خلاف 15 عاماً؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).