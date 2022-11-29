توجيه من وزارة الداخلية يخص حماية المدارس في البصرة (وثيقة)

2022/11/29 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

وجهت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بعدم سحب الحراس الامنيين المكلفين بحماية المدارس في محافظة البصرة .

وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، "وجه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة النائب عدي عواد، بعدم سحب اي منتسب مكلف بحماية المدارس".

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