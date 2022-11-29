المالية: إكمال الدفعة الثالثة من استحداث الوظائف للشهادات العليا والاوائل والبكالوريوس

2022/11/29 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

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إستكملت دائرة الموازنة في وزارة المالية،اليوم الثلاثاء ، الاجراءات المتعلقة بإستحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل ضمن ملاك عدد من الوزارات الدفعة الثالثة والبالغة 8067 درجة بكالريوس، و 131 دكتوراه .

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) ان "الاجراءات جاءت استنادا الى قرار مجلس الوزراء 281 لسنة 2022 ، واحكام قانون الدعم الطارئ / الفقرة 3، من المشمولين بالقرار رقم 56 لسنة 2017 ، وتعيين الخريجين الاوائل المشمولين بقانون 67 لسنة 2017 وكالآتي :-

• وزارة النفط 13

• وزارة الصحة 2187

• وزارة الإتصالات 45

• وزارة الزراعة2305

• ديوان الوقف الشيعي 297

• وزارة البيئة 333

• شبكة الإعلام العراقي 134

• ديوان الوقف السني 367

• وزارة الثقافة 560

• وزارة النقل / هيئة الانواء الجوية68

• وزارة الموارد المائية 116

• وزارة العمل 863

• وزارة الاعمار والإسكان 655

• المفوضية المستقلة للإنتخابات 255

واشار البيان الى انه "عملا بالسياقات القانونية، سيتم تزويد الوزارات بأسماء المعينين من قبل مجلس الخدمة الإتحادي، على ان يتحمل مجلس الخدمة و وزارة التعليم العالي صحة وسلامة بيانات الخريجين المشمولين بالتعيين".

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