أولها الإمارات.. هذه الدول استقطبت أكبر عدد من أصحاب الثروات في 2022

2022/11/29 | 15:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول الأكثر استقطابا لأصحاب الثروات بينما تصدرت روسيا الدول التي خرج منها أكبر عدد من أصحاب الدخل المرتفع، وذلك بحسب تقرير عن اتجاهات الهجرة لأثرياء العالم في عام 2022.

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