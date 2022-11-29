2022/11/29 | 15:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، استعداده التام لتسهيل عودة نازحي جرف النصر.وقالت وزارة الهجرة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “وزير الهجرة والمهجرين ايفان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملف عودة النازحين على طاولة وزيرة الهجرة والفياض المركز الخبري الوطني.

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