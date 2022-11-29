رئيس الوزراء العراقي في طهران: ممتنون لدعمكم الأمني ولن نسمح لأي فصيل بمهاجمتكم

2022/11/29 | 15:23 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بلاده لن تنسى الدعم الأمني الذي قدمته لها طهران خلال الفترة الماضية، وتعهد بعدم السماح لأي فصيل سياسي أو عسكري بمهاجمة إيران انطلاقا من الأراضي العراقية.

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