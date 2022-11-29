إخماد حريق اندلع داخل مخزن أضابير غرفة تجارة بغداد

2022/11/29 | 15:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات.

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