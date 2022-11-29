2022/11/29 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rZ2FUpfoXIQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني من طهران : لن ننسى الدعم الايراني لـ العراق | نشرة اخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني من طهران : لن ننسى الدعم الايراني لـ العراق | نشرة اخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).