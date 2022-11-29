ستاندرد آند بورز.. الناتج المحلي الأمريكي سيسقط لمستويات 1970

2022/11/29 | 15:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

قالت كبيرة الاقتصاديين في وكالة ستاندرد أند بورز، بيث آن بوفينو": "مع تراجع احتمالات أن يتجنب الاقتصاد الأمريكي الركود خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، ما زلنا نتوقع أن تدخل الولايات المتحدة نفق ركود في عام 2023".

وأضافت بيث آن بوفينو: "نتوقع الآن أن يضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى -0.1٪ في عام 2023..



وسينخفض ​​إجمالي الناتج المحلي الأمريكي من الذروة إلى القاع بنسبة 0.8٪، وهو ركود معتدل يتماشى مع الركود في الفترة 1969/1970."

مؤشرات السقوط

وقالت كبيرة الاقتصاديين في وكالة ستاندرد أند بورز: " تدعم المؤشرات الأخيرة وجهة نظر وكالة التصنيف الائتماني، حيث يؤدي التضخم وأسعار الفائدة إلى تآكل القوة الشرائية للقطاع الخاص".

وأضافت آن بوفينو: "في الواقع من بين المؤشرات الرئيسية التي يتتبعها في مقياس دورة الأعمال، كان مؤشرًا واحدًا فقط من المؤشرات التسعة في المنطقة الإيجابية حتى أكتوبر - سبعة منها كانت سلبية وواحدًا محايدًا".

هدف الفيدرالي

وقالت كبيرة الاقتصاديين في وكالة ستاندرد أند بور: "إن هدف البنك المركزي الأمريكي هو القضاء على التضخم".

في حين أن الزخم الاقتصادي قد حمى الاقتصاد الأمريكي هذا العام، فإن ما يدور حول الركود في عام 2023 هو مصدر القلق الأكبر، كما تقول وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية ستاندرد أند بورز.

كما أن الأسعار المرتفعة للغاية وارتفاع أسعار الفائدة ستؤثر على القدرة على تحمل التكاليف والطلب الكلي، وفقًا لكبيرة الاقتصاديين في وكالة ستاندرد أند بورز.

الركود الكامل

ومع استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وتصاعد التوترات بشأن تايوان، وتباطؤ الصين الذي أدى إلى تفاقم سلسلة التوريد وضغوط التسعير، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي يسير نحو الركود.

وفقًا لكبير الاقتصاديين في وكالة ستاندرد أند بورز: "التوقعات الاقتصادية للربع الأول من عام 2023 في الولايات المتحدة تحولت نحو الركود".

دويتشه بنك (ETR:DBKGn)

يقول دويتشه بنك (ETR:DBKGn) إن سوق الأسهم سينخفض ​​بنسبة 25٪ عندما يدخل الاقتصاد الأمريكي نفق الركود، مشيرًا إلى أن دخول هذا النفق بات وشيكًا للغاية.

بينما توقع محللي دويتشه (ETR:DPWGn) بنك بقيادة ديفيد فولكرتس-لانداو، كبير الاقتصاديين لدى البنك، أن تبدأ موجة ارتفاعات الدولار في طريقها للانكسار تزامنا مع بدء تباطؤ دورة التشديد من جانب الفيدرالي الأمريكي.

قال محللون في دويتشه بنك: "في سوق العملات، نرى انعكاسًا في صعود الدولار، مع عودة اليورو / الدولار بقوة إلى ما فوق 1.10، ومن المحتمل أن يصل إلى 1.15 بحلول أواخر عام 2023".

بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، يتوقع البنك الاستثماري تعافي الأسواق بحلول نهاية العام 2023.

قال دويتشه بنك في مذكرة للعملاء إنه من المتوقع أن تنخفض الأسهم العالمية بشكل حاد بحلول منتصف عام 2023 تزامنًا مع حدوث ركود وشيك في الولايات المتحدة.

ويرى المحللون في دويتشه بنك أيضًا أن ربحية السهم بين شركات S&P 500 ستنخفض إلى 195 دولارًا في عام 2023 من 222 دولارًا في عام 2022.

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