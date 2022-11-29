بكين تتصدى لسفينة عسكرية أمريكية في «انتهاك خطير لسيادة الصين»

2022/11/29 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الجيش الصيني، الثلاثاء، إنه أبعد طرادا أمريكياً مسلحاً بصواريخ موجهة، دخل بشكل غير قانوني المياه بالقرب من جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي.وقال تيان جونلي المتحدث باسم قيادة المنطقة الجنوبية في جيش التحرير الشعبي الصيني «تصرفات الجيش الأمريكي انتهكت بشكل خطير سيادة وأمن الصين».والسفينة المعنية هي الطراد الصاروخي «تشانسلورزفيل»، الذي أبحر مؤخراً عبر مضيق تايوان.ولم يصدر بعد تعليق من الجيش الأمريكي.وقال تيان إن دخول السفينة الأمريكية المنطقة يظهر أن الولايات المتحدة «صانعة مخاطر أمنية» في بحر الصين الجنوبي.وقالت قيادة المنطقة الجنوبية على حسابها على موقع «وي تشات» للتواصل الاجتماعي إن قوات الجيش الصيني ستبقى في حالة تأهب قصوى.وتزعم الصين السيادة على كل بحر الصين الجنوبي تقريباً، فيما أصبح واحدة من العديد من بؤر التوتر في العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة.وترفض الولايات المتحدة ما تسميه مطالبات الصين غير القانونية بالسيادة على المياه الغنية بالموارد.ومرت السفن الحربية الأمريكية عبر بحر الصين الجنوبي بوتيرة متزايدة في السنوات الأخيرة، في استعراض للقوة في مواجهة المطالب الصينية

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