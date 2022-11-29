2022/11/29 | 15:43 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعلق بثلاث فئات.. المالية تعلن اكمال الدفعة الثالثة من استحداث الدرجات الوظيفية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/29 | 15:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تتعلق بثلاث فئات.. المالية تعلن اكمال الدفعة الثالثة من استحداث الدرجات الوظيفية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تتعلق بثلاث فئات.. المالية تعلن اكمال الدفعة الثالثة من استحداث الدرجات الوظيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).